Mujer mantenida en cautiverio: revelaron que el agresor tiene antecedentes

Un tremendo caso se ventiló este fin de semana en la capital entrerriana, luego que se detuviera al supuesto responsable de una brutal agresión contra su ex pareja, la cual fue secuestrada el pasado jueves, por elSegún se informó, el sujeto y otras dos personas, se bajaron del vehículo, agredieron a la mujer y la subieron por la fuerza al auto.. Mientras la tenían en cautiverio, el agresor la lesionó y maltrató. Fuentes indicaron aDurante la jornada de este sábado,, para luego realizar la denuncia ante la Policía, según se informó. La fiscal Valeria Vilchez solicitó al juez de Garantías Eduardo Ruhl, la detención del acusado.Nuevos detalles sobre el tremendo caso, se ventilaron este lunes, a partir de la detención del sujeto de 41 años, que sería “cuidacoches” en una zona de Paraná.Fuentes policiales confirmaron a Elonce que el supuesto agresor cuenta con “antecedentes penales y salió de la cárcel de Paraná, hace apenas seis meses”, se indicó. Además, se supo que el sujeto fue investigado por la policía, ya que lo relacionarían con la comercialización de drogas a menor escala (narcomenudeo).Por otra parte, fuentes policiales confirmaron a Elonce que una de las personas que lo acompañaba al momento de secuestrar a su ex pareja, sería un pariente (primo) del agresor, en cuya vivienda, habrían mantenido a la mujer y no en la casa del detenido, como se informó en primera instancia.Según la información policial, la vivienda del pariente del agresor, está ubicada en barrio “La Bolsa”, a pocas cuadras de donde abordaron a la víctima.Algunas versiones sostienen que tanto la víctima como los agresores, estarían relacionados con la comercialización de estupefacientes,También hay diferentes versiones sobrePor el momento, el supuesto agresor y ex pareja de la mujer, fue imputado de los delitos de privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas. Sin embargo, aún