Joven baleada en Paraná: el detenido es el novio y revelan detalles del hecho

Una joven de 20 años, recibió un impacto de bala en la cabeza durante la noche del domingo y se encuentra internada en gravísimo estado en el hospital San Martín. Se trata de Gilda Estefanía Klocker. El hecho sucedió en una vivienda de calle Miguel David y Gobernador Parea.Hasta el momento está detenido Jonathan Dayer, novio de la lesionada, mientras que buscan a su padre, Julio Dayer. Ambos tienen sus viviendas en el mismo predio.que existió una pelea entre padre e hijo por motivos que todavía se intentan dilucidar. El hombre que por el momento no fue hallado es buscado para “determinar su responsabilidad y tiene un pedido de captura”.El funcionario policial dijo que “tenían problemas familiares, pero no de esta magnitud. Las tareas investigativas fueron elevadas a la Fiscalía y están a cargo de la División Homicidios”. Asimismo, indicó que se realizaron allanamientos pero no han podido hallar el arma usada en este suceso de sangre.De acuerdo con los datos recabados, el joven amenazaba con matar a su padre con una escopeta. En un momento forcejearon y alguno de los dos apretó el gatillo. El disparo impactó en la cabeza de la joven que estaba a unos metros. En el lugar había otros tres familiares que presenciaron el suceso y declararon a la Policía lo que ocurrió.Gilda es novia de Jonathan Dayer y es oriunda del barrio Las Flores de Paraná, pero hace un par de meses se fue a convivir con el joven de 22 años. Por estas horas la chica se encuentra internada en sala de Cuidados Críticos del nosocomio, intubada y con estado reservado.Jonathan Dyaer fue detenido en el lugar del hecho y se encuentra alojado en la Alcaidía de Tribunales, en tanto que Julio Dayer, de 65 años y suegro de la víctima, se escapó y en estos momentos lo está buscando la Policía.En la escena del crimen intervinieron además los efectivos de la Dirección Criminalística, con las pericias correspondientes y el relevamiento de evidencias.Según menciona diario, ambos implicados en este suceso cargan con sendas muertes de tiempo atrás. Julio Dayer fue condenado por un homicidio hace varios años y cumplió la pena en la Unidad Penal 1 de Paraná. En tanto, su hijo Jonathan cuando tenía 18 años mató de un balazo a Miguel Ángel Ledesma en su vivienda de la localidad de San Benito. Fue condenado a tres años de prisión condicional por el delito de Homicidio simple en exceso de legítima defensa, ya que se comprobó que actuó para defender a su madre de las agresiones de su pareja.