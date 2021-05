Desarticularon nuevamente fiestas clandestinas en Paraná y otras ciudades

Policiales Notificaron a nueve personas que participaban de reunión social en Gualeguaychú

La Policía de Entre Ríos realizó nuevamente operativos en Paraná y el resto de la provincia, para hacer cumplir las restricciones dispuestas por el DNU de la Nación. De esa manera, se encontraron en la madrugada eventos no autorizados y fiestas clandestinas.La particularidad de los eventos no autorizados de este fin de semana fue que una parte de los asistentes intentó escapar ante la llegada del personal policial, que tuvo “bastante trabajo” para lograr identificar a parte de los asistentes.Cerca de las 4, al 911 y a distintas comisarías del centro de Paraná, se recepcionaron llamados telefónicos indicando que se escuchaba música. De esta manera, varios móviles comenzaron a llegar a la zona del barrio Maccarone, donde se visualizó en un pasillo lindante al arroyo, un grupo de personas.La tarea policial comprobó que en la casa de una joven de 23 años, se estaba festejando su cumpleaños y se dispuso desarticular el encuentro, para lo cual, se pudo localizar a unas 50 personas.Sin embargo, aprovechando la oscuridad y calles angostas del barrio, un número cercano a los 30 concurrentes lograron escapar.Finalmente, se notificó de la violación del DNU a la organizadora del encuentro que quedó vinculada a la causa que se dirimirá en la Justicia Federal de Paraná.Otro hecho similar, ocurrió a las 5 de este domingo en calle Rancillac, en jurisdicción de la comisaría 13°.Allí la policía localizó una fiesta clandestina en una vivienda, donde se pudo establecer un encuentro social de unas 50 personas.La dueña de casa, de 53 años, fue notificada de la violación de las restricciones, al tiempo que se intentó identificar a una parte del resto de los asistentes.Por el fondo de la propiedad, un número no determinado de personas, escapó por un sendero que da hacia un arroyo.En la ciudad de Nogoyá, la policía también debió avanzar con el labrado de un acta oficial de violación de las restricciones. En calle 3 de Febrero y Bernardo de Irigoyen, se encontró a un grupo de personas reunidas escuchando música y consumiendo bebidas alcohólicas.Tras ser notificados del incumpliendo del Decreto 287/20 de la Nación y del decreto 895 del Gobierno de Entre Ríos, se formalizó el inicio de la causa judicial a la propietaria de la vivienda, una mujer de 39 años. Además se procedió a identificar de 20 personas que se hallaban en el lugar.En otros operativos nocturnos a la madrugada, la Policía de Nogoyá labró 16 actas a distintas personas que fueron encontradas incumpliendo la restricción horaria en diversos puntos de la ciudad.Alrededor de las 2 de la madrugada de este domingo, personal de Comisaria Tercera de Gualeguaychú, intervino en calle Clavarino y Patico Daneri, a raíz de diversos llamados telefónicos de vecinos que daban cuenta de la realización de una reunión social no autorizada.Los funcionarios concurrieron al lugar pudiendo constatar efectivamente que en el lugar había música a alto volumen y la presencia de varias personas, lo cual ameritó un procedimiento con conocimiento de la Justicia Federal, respecto a la violación al Decreto Provincial 895 y DNU 287.Cabe destacar que se dio intervención al personal del área de Inspección General Municipal, quienes labraron las respectivas actas de constatación de infracción.