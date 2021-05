Abuso sexual: qué determinó la pericia y la reacción de allegados a la víctima

Hay temor y tensión en el Volcadero de Paraná, luego de que se denunciara el. En el medio de la investigación, y con los resultados de los médicos forenses que, se supo que losTodo se inició con la denuncia por un abuso sexual que habría sufrido un hombre con retraso madurativo, pudo saberEl hecho, se inició con la investigación para confirmar y aclarar el suceso, que se produjo el miércoles en calle Ameghino al final, en el denominado barrio Volcadero.La denuncia se formuló en la Fiscalía de Violencia de Género y Abuso Sexual de Paraná., debió ser llevado por personal de la Comisaría Quinta hasta la sede policial, luego de queSe hizo saber por parte del abogado Boris Cohen, que asiste al acusado, que el informe médico forense detalla que de la intervención profesional se llegó a la conclusión que"Con esta novedad, la situación se agravó porque. Los familiares siguen viviendo en el barrio, y el acusado se retiró de su domicilio hacia otro", alertó el letrado apara marcar la tensión existente en las últimas horas en El Volcadero.Por estos hechos de violencia, es que se solicitó el resguardo y seguridad de las personas que viven en ese sector de Paraná, y se tomen las medidas pertinentes, y ahora se debe seguir el trabajo de la Fiscalía, para que resuelva al respecto, pero sin producir más violencia entre las partes", reclamó el abogado.Finalmente, informó que en el denunciado fue detenido un par de horas, luego se le fijaron restricciones, por lo que ahora no puede acercarse a la supuesta víctima. Para la defensa, el hecho no ocurrió, y frente a esto, no se deben permitir hecho de violencia hacia alguien que no cometió ningún delito.