Identificaron a los sospechosos por el asalto a una familia de Villa del Rosario

Realizaron dos allanamientos en la ciudad de Concordia en el marco de la causa que investiga el robo a la familia domiciliada en el acceso a Villa del Rosario, ocurrido en horas de la siesta del pasado miércoles.En el operativo fueron identificados el sujeto que ingresó a la vivienda y el dueño de la camioneta en la que se movilizaban, la cual fue secuestrada. Los individuos, que se dedican al raleo y cosecha de frutas cítricas, conocían a las víctimas y, a principios de este año, habían concretado otro robo en una finca de Colonia San Roque, publicóAl respecto, el subcomisario Claudio Romero, manifestó que “no caben dudas que las dos personas que teníamos como sospechosas, son las que llevaron adelante el asalto”. A su vez, indicó que “el que conducía el vehículo no se bajó y su acompañante fue quien ingresó a la vivienda”.Luego, precisó que “en el hecho participaron al menos estas dos personas, no sabemos si iba alguien más en el rodado. En las cámaras de seguridad que fueron analizadas, se puede apreciar que iban el conductor y el acompañante”.Asimismo, respecto de la camioneta Peugeot Partner, que fue secuestrada durante los procedimientos, dijo que “por las características particulares y el dominio, no hay dudas de que es el vehículo en el que se conducían los delincuentes”.“También se secuestró el teléfono celular de la persona que conducía el rodado, el cual será peritado para obtener mayor información para la investigación y comprobar la presencia de estos individuos en el lugar del hecho”, especificó Romero.Además, puntualizó que “no se lograron recuperar los elementos robados a la familia -dos notebooks y dos celulares-, los cuales ya habrían sido vendidos”.Los delincuentes conocen la zona y trabajaron para la familia asaltadaPor otro lado, Romero comentó que “hace cinco años que estas personas vienen a trabajar a las quintas de la zona, porque se dedican al raleo y cosecha de frutas cítricas”.En ese sentido, el funcionario policial reveló que “el 13 de enero de este año, la camioneta Peugeot Partner estuvo involucrada en el hurto de frutas y plantas cítricas en una quinta propiedad de un productor de apellido Borgo, en Colonia San Roque”. Y agregó que “al corroborar este dato, asociamos qué ocupantes iban en ese rodado en el mes de enero y al tener las características físicas del joven que se bajó del rodado a perpetrar el robo en Villa del Rosario, logramos identificarlo”.“El hecho fue premeditado, porque a través de las cámaras de seguridad se pudo comprobar que llegaron por autovía 14, tomaron Tres Hermanas, ruta 2 y avenida Pbro. Abecia, cometieron el delito y salieron nuevamente por ruta 2”, sostuvo el subcomisario.Romero también confió que “el hecho se produjo a ese horario, porque sabían más o menos que no iba a haber personas masculinas en la casa e iba a ser fácil, ya que esporádicamente realizaban trabajos para esta familia”. Y agregó que “es por esto que el conductor de la camioneta nunca se bajó y la dejó estacionada bastante lejos para esperar a su acompañante luego de que concretara el robo”.“Desde que ocurrió el robo en la quinta de San Roque, aparentemente, estos muchachos estaban con poco trabajo porque nadie les quería dar. Además, días anteriores, andaban buscando plata porque estaban ‘secos’, entonces se les ocurrió asaltar a esta familia”, comentó Romero.“Lo que tenemos que recomendar a los productores es que no deben involucrar sus domicilios a la hora de realizar pagos por trabajos como el mencionado, cuando es gente de afuera, porque observan todos los movimientos, cuántas personas hay en la casa, etc., y eso el día de mañana puede terminar en un perjuicio”, recalcó el jefe de la comisaría local.Por último, Romero indicó que “por lo pronto no hay órdenes de detención, pero ambos masculinos están supeditados a la causa y la investigación continúa”.