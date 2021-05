Mujer mató a su expareja y declaró: "No quería hacerlo, sólo asustarlo"

Foto: Alejo y su asesina

La mujer pidió declarar y aseguró que su intención "no era matarlo, sólo asustarlo" y que el ataque fue "en defensa propia", informaron fuentes judiciales.



En tanto, el Juzgado de Garantías 3 de Morón hizo lugar al pedido del fiscal Javier Ghessi de la Fiscalía 1 del mismo distrito para que recaratule la causa de homicidio simple a homicidio agravado por haberse cometido contra una persona con quien se mantenía una relación de pareja, que prevé prisión perpetua.



El fiscal Ghessi, quien se encuentra trabajando en el cierre de tareas de investigación de instrucción para poder elevar la causa a un futuro juicio oral, entiende que con todas las pruebas reunidas Nadia Navarro Montenegro (23) atacó directamente a su expareja Alejo Oroño (22) a sabiendas de que "podría matarlo con un arma blanca".



En tanto, los informantes judiciales agregaron que la mujer, al ser indagada por primera vez desde que ocurrió el hecho, sostuvo: "No lo quise asesinar, solo quise asustarlo, porque tenía miedo al momento de confrontarlo".



"Ella dijo que estaba cansada de él -por Oroño- porque no dejaba de molestarla a ella, a su madre y su hijo", indicó un vocero.



También agregó que, en otro tramo de la declaración indagatoria, que duró cerca de dos horas, ella afirmó que atacó a su ex "en defensa propia porque sentía amenazas de la otra parte", pero en un video que está en la causa se puede ver al joven, que "en ningún momento hizo gestos de ataque contra ella", indicaron las fuentes.



Mientras que la investigación avanza, el fiscal Ghessi solicitó al Servicio Penitenciario bonaerense el traslado de la imputada a un penal y que abandone la Comisaría de Morón, lugar donde estaba alojada hasta su declaración.



Una prima de Oroño declaró en la Justicia que "él -por la víctima- no se animaba a denunciar a Montenegro por vergüenza, por ser hombre y que una mujer le pegue. Ella era muy violenta y maltratadora. Una vez le pegó con un palo", aseguró.



El crimen de Alejo Oroño ocurrió el miércoles 10 de febrero a la madrugada, en la localidad de William Morris, en dicho partido de la zona oeste del conurbano.



Fuentes judiciales informaron a Télam que Oroño mantuvo una discusión en la calle con su expareja.



En ese marco, el muchacho recibió una puñalada en el pecho y cayó al piso gravemente herido, mientras la agresora escapó del lugar.



Oroño fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardino de Hurlingham, donde falleció a los pocos minutos como consecuencia de las lesiones sufridas.



En tanto, efectivos de la comisaría 2da. fueron alertados por el crimen y se entrevistaron con testigos presenciales del ataque.



Tras obtener algunos datos sobre la presunta autora, la policía detuvo a la mujer.



La detención se concretó en la calle 4 de septiembre al 2400, a pocas cuadras de la escena del crimen.



En principio, el fiscal Bernardo Kiper, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial Morón, indagó a Navarro Montenegro por el delito de "homicidio simple", aunque la acusada se negó a declarar.



