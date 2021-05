Una joven denunció que fue “abusada” a plena luz del día en Paraná

Una joven de 20 años de Paraná denunció que fue abordada por un hombre en moto. El sujeto, la “manoseó y se fue”. Ocurrió el pasado martes al mediodía, en inmediaciones de calle Don Bosco y Alfredo Salcerini. La chica realizó la denuncia en Comisaría Cuarta y espera novedades.Según relató la victima a. Ese día “volvía de hacer unos trámites, me bajé del colectivo y caminé por calle Don Bosco para llegar a mi casa. En ese momento vi a un tipo que andaba en moto, pero pensé que era un cadete que andaba buscando una dirección”.Cuando la víctima estaba a metros a su hogar, “el hombre me tiró la moto encima y me manoseó. Ni siquiera se bajó de la moto, cuando empecé a gritar, se fue”. La joven, indicó que “me tocó mis partes íntimas de la cintura para abajo”.“Ningún vecino salió, lamentablemente no había nadie para ayudarme y salir de testigo”, señaló. A la vez que agregó que en ese momento “sentí ira y bronca. De la misma adrenalina que tenía me largue a llorar. Llegué a mi casa con un ataque de nervios, que mi mamá no me podía calmar”.Rápidamente se dirigieron a la comisaria. “La policía nos hizo subir a la camioneta y lo empezamos a buscar. Desgraciadamente no lo encontramos porque lo hubiera reconocido”, contó.La joven logró ver la moto y al abusador “el vehículo era gris y tenía bolsas atada en la parte de atrás, con botellas. El tipo estaba vestido con una campera azul, casco negro con franjas rojas”, indicó.Personal policial continúa investigando lo sucedido. “Me informaron que, si llegan a recibir otra denuncia con las mismas características que di, me iban a llamar para ver si lo podía reconocer”.Al finalizar, la joven contó que “es la primera vez que sufrí un abuso a ese extremo, pero durante toda la vida los hombres te acosan en la calle. Decidí hacerlo viral para que otras chicas se animen a denunciar y estén más seguras. Hay que andar cuidado y precaución. No tenemos que estar solas en la calle”.