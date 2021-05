Quedó detenido el conductor de la picada fatal en Rosario

El conductor que manejaba a toda velocidad un Renault Sandero por avenida del Rosario y Ayacucho el 20 de marzo y provocó el fallecimiento de David Pizzorno, de 43 años, y su pequeño hijo Valentino, de 8, ya está en condiciones de ser imputado, según el informe elaborado por una junta médica que se desarrolló este viernes a la mañana en Tribunales. La Fiscalía ordenó que quede detenido en una comisaría a la espera de la audiencia imputativa que formalizará el lunes. En principio le van a endilgar el delito de homicidio simple con dolo eventual.Desde la querella que representa a Cintia Diaz, la sobreviviente del fatal accidente donde murieron su pareja y el hijo de este, confirmaron a La Capital que el informe de la junta médica que revisó a Germán S. determinó que estaría “apto” para afrontar el proceso judicial, y eventualmente ser alojado en un establecimiento carcelario donde le puedan brindar la atención que requiere su estado de salud actual.Este viernes se realizó en los Tribunales de Balcarce y Pellegrini una segunda evaluación clínica al conductor que al mando de un Renault Sandero a 130 kilómetros embistió el Citroën C3 en el que viajaban Pizzorno, su hijo Valentino y Díaz. Los dos primeros murieron en el acto, mientras que la mujer sufrió lesiones graves pero se pudo recuperar.El conductor de un segundo vehículo, un Citroën C4 involucrado en la picada, fue imputado a los dos días del accidente. Se trata de Pablo M., que quedó en prisión preventiva por el delito de “homicidio simple con dolo eventual con lesiones gravísimas en concurso ideal en calidad de coautor”, según la atribución de los fiscales Valeria Piazza Iglesias y Walter Jurado, de la Unidad de Homicidios Culposos. Esa calificación fue aceptada por el juez de Primera Instancia, Facundo Becerra.Pero Germán S., de 36 años, sufrió graves lesiones que obligaron a su internación en un sanatorio privado, de la que obtuvo el alta hospitalaria pero no la clínica el 15 de abril pasado. Tras una junta médica que solicitó la fiscal Piazza Iglesias para que se determinara si estaba en condiciones de afrontar el proceso judicial, se dictaminó que su estado físico no lo permitía. Y se dio un plazo de 15 días para volver a evaluarlo.Ese plazo venció el viernes de la semana pasada pero se postergó hasta este viernes. Finalmente los peritos médicos determinaron que ya está en condiciones de afrontar el proceso penal en su contra, y eventualmente una prisión preventiva efectiva en un establecimiento carcelario donde le puedan brindar la asistencia que requiera su actual estado de salud.Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmaron que lunes se hará la audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal (CJP) sin horario definido. Mientras tanto, se ordenó que Germán S. espere ese trámite en condición de detenido en una comisaría. De acuerdo a su responsabilidad en el siniestro, no se descarta que le achaquen también el delito de homicidio simple con dolo eventual y las lesiones gravísimas, la misma figura que al coimputado.