Golpe comando a verdulería: se llevaron 5 millones de pesos y armas

Una banda de delincuentes con sus rostros cubiertos irrumpió esta mañana en una verdulería de Villa Gobernador Gálvez. Luego de reducir al personal que estaba allí a punto de iniciar sus tareas cotidianas, los delincuentes se apoderaron de unos cinco millones de pesos y un par de armas de fuego que pertenecían al propietario del negocio.El asalto se produjo alrededor de las 6.45 en un local ubicado en 17 de Octubre y 3 de Febrero de esa ciudad. Rubén, uno de los empleados de la verdulería, dijo que el golpe que dieron los delincuentes duró muy pocos minutos y que ninguno de los ocho empleados que estaban en ese momento resultaron heridos."Estábamos por empezar a trabajar, cuando llegaron estos tipos en un utilitario Renault Kangoo de color rojo. De inmediato se bajaron tres o cuatro con armas largas y uno se quedó en el volante. No alcancé a ver bien, tenían capuchas, pero uno usaba una máscara o barbijo. Nos redujeron a todos y nos llevaron para oficina que está en el fondo", recordó Rubén.Los delincuentes no se mostraron agresivos, aunque sí actuaron con firmeza. "Actuaron muy seguros como si contaran con información. No nos pegaron dentro de todo, pero sí nos encañonaron y nos decían qué teníamos que hacer y todos hicimos caso. Nos llevaron para adentro donde estaba la chica encargada de la administración y ahí le pidieron el dinero que había en la caja fuerte. No sé cuánta plata se llevaron".

Fuentes policiales indicaron que los ladrones se llevaron cerca de cinco millones de pesos y dos armas calibre 45 que estarían registradas a nombre del propietario de la verdulería.Una vez que obtuvieron el botín, la banda se retiró sin preocuparse siquiera por dejar a las víctimas encerradas o atadas. Testigos del hecho indicaron que los hampones volvieron al vehículo Kangoo salieron a toda velocidad por Juan Domingo Perón y desaparecieron rumbo al frigorífico Swift.Finalmente, Hernán contó que la verdulería trabaja con clientes al por mayor y menor y que hace unos quince años que se estableció en esa esquina de 17 de Octubre y 3 de Febrero. La secuencia del asalto quedó registrada por el sistema de cámaras con que cuenta el comercio que ahora son analizadas por la Agencia de Investigación Criminal. (La Capital)