Submarino seco, golpes y amenazas: 11 policías detenidos por torturar a testigo

Once agentes de la Policía de Salta fueron detenidos y acusados de haber golpeado y torturado mediante la técnica del "submarino seco" a un testigo en el marco de una investigación por el robo a un supermercado.Los policías trabajan en la Brigada de Investigaciones 2 de Orán, en el norte salteño, y fueron imputados por la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke.Las detenciones surgieron tras la denuncia de un hombre que relató que fue citado a prestar declaración testimonial en la sede de la brigada a raíz del robo registrado en el Supermercado Comodín.Según la acusación de la fiscal, los policías cometieron "un claro exceso en el ejercicio de sus funciones y sin que existieran motivos razonables ni una orden de la autoridad competente, privaron ilegítimamente de la libertad ambulatoria al denunciante, al retenerlo desde las 18 del 8 de abril, hasta la madrugada del día siguiente, esposado y sin que pudiera irse de la dependencia policial".Para la fiscal Simesen de Bielke, los principales sospechosos son el oficial Enzo Anagua, los sargentos Gerardo Ricardo Páez, alias “Caimán”, Carlos David Morales y Pedro Daniel Smiter, y el suboficial principal Héctor Gustavo Calleja, a quienes les imputó los delitos de "privación ilegítima de la libertad, tortura y lesiones leves".Anagua también fue imputado por el delito de falsedad ideológica, ya que habría falsificado la declaración de la víctima para incriminar a las personas que los policías habían marcado como culpables.Fuentes del caso informaron a Télam que los policías están acusados de golpear al denunciante y de asfixiarlo colocándole una bolsa de plástico en la cabeza, en una técnica de tortura conocida como "submarino seco".Como parte de los tormentos, habrían encendido un taladro con el que amenazaron con asesinarlo, tanto a él y como a su familia.Por el hecho también fueron imputados el oficial auxiliar Pablo Ferrufino, quien se encontraba en el momento del hecho a cargo de la dependencia; el oficial Jesús Tárraga; el sargento ayudante Raúl Luna y el oficial César Pineda, y los sargentos Rodolfo Guerrero y Fredy Martínez.Todos están acusados de no haber frenado las torturas de sus compañeros. Los voceros precisaron que, en su condición de funcionarios públicos, tenían la obligación de evitar la comisión del delito, pero no lo hicieron.Pineda y Martínez también fueron imputados por falsedad ideológica, ya que firmaron el acta de declaración como testigos.