Una camioneta se quedó sin frenos en plena avenida y chocó a una ciclista

Ocurrió en la noche de este jueves, aproximadamente a las 19:30, en Avenida Ramírez, casi Cinco Esquinas.La camioneta circulaba en sentido sur-norte, por Avenida Ramírez.Una joven que circulaba como acompañante en la camioneta, contó a: "veníamos despacio"."Se quedó sin frenos, y para no incrustarse contra un auto, buscó ir hacia la luminaria, pero la chica frenó y terminamos aplastándola. Por suerte no está herida en forma grave. La ambulancia vino rápido. La chica fue llevada al hospital, con un golpe en la rodilla y en las muñecas", indicó.Relató que en la camioneta se trasladaban un matrimonio y sus dos hijos. No sufrieron ningún golpe.Intervino personal policial de comisaria segunda.