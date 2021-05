Cumpleaños en taller mecánico: “Reunía varias causales de infracción”

“Reunía varias causales de infracción”

“A las 00.50 cuando el móvil se encontraba de recorrida, el oficial detectó una gran cantidad de vehículos, 11 en total, en la puerta de una vivienda; al descender escuchó ruidos y música, y se percató de la reunión social en el interior del taller. Cuando se entrevistó con el responsable del lugar, éste adujo que estaba festejando su cumpleaños y pidió que lo dejaran unos minutos más porque ya estaban por terminar. El oficial no aceptó la propuesta de este muchacho y lo notificó del DNU”, comunicó ael subjefe de la comisaría de Crespo, Esteban Gómez.De acuerdo a lo explicó el subcomisario, “esta reunión fue detectada pasada las 00, por lo que se realizaron las diligencias de rigor, se los notificó y se procedió a despejar el lugar para que no continúen cuando se retire el móvil policial”.“Pidió por favor que los dejen unos minutos más, pero el oficial les explicó la normativa y estos entendieron; y sin ningún tipo de problema se retiran del lugar”, rememoró.“Luego de las 00, es de público conocimiento que rige la prohibición de circular. Y más aún, no corresponde realizar ningún tipo de reunión”, remarcó el funcionario policial al subrayar que el responsable del taller mecánico de Crespo, “infringía prácticamente todas las normativas porque estaba en un espacio cerrado, violando el horario y la cantidad de personas permitidas”.Tras la intervención policial, se notificó al propietario y se identificaron a los partícipes y a los vehículos que estaban sobre la vereda y la calle. Luego se le dio intervención a personal municipal de Tránsito para la constatación correspondiente en el lugar de la reunión social, evento que está prohibido por la pandemia.En la oportunidad, Gómez comentó que autoridades policiales mantienen reuniones con responsables de clubes y entidades que se han hecho presentes “para interiorizarse a fin de trabajar mancomunadamente para cumplir con el último DNU”.“A las 00 inician los operativos y tratamos de erradicar todas estas reuniones, fiestas y demás”, aseguró el subcomisario al ponderar que “la ciudadanía cumple a rajatabla y no se han encontrado con situaciones de este tipo; los vecinos son responsables y prácticamente alrededor de las 22 ya dejan de circular”.“Los fines de semana si detectamos mayor flujo de personas y vehículos, lo que es una cuestión lógica e inevitable”, reconoció al respecto.