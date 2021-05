Llegaron en moto y dispararon contra el frente de un club: "Es una locura total"

Al menos dos desconocidos a bordo de una moto dispararon este martes contra el frente del club Atalaya de Rosario mientras un grupo de chicos realizaba una clase de iniciación deportiva en las instalaciones. No hubo heridos, pero sí mucha congoja entre los socios del club.



El ataque tuvo lugar a las 11 de este martes en la entidad deportiva ubicada en Juan Manuel de Rosas al 2500, del barrio República de la Sexta, aunque por el momento se desconocen los motivos.



"Por lo que vieron los vecinos, una moto frenó en la puerta del club y efectuó cinco disparos, pero no sabemos los motivos y de dónde puede venir", le comentó a La Capital, Sol Nieto, la presidenta del club , absolutamente estupefacta por la balacera.



"Esto es totalmente aislado y eso es lo que te desconcierta porque jamás tuvimos amenazas ni una situación de este tipo, es una locura total", sostuvo Nieto, quien es presidenta de la institución desde 2012, último campeón de la Superliga de la Rosarina de básquet.



A su vez, confirmó que en el momento que se desató la balacera había un grupo de nenes realizando una actividad recreativa para complementar los días que no tienen clases por la pandemia de coronavirus, pero aseguró que "estaban en otro lado" y fueron contenidos por los docentes a cargo, más allá del susto que se llevaron.



Por su parte, una socia del club y docente del club comentó que "eran 11 menos cuarto de la mañana, más o menos, y escuché que el ruido de una moto grande. Se escucharon los disparos y por suerte dieron en la puerta vieja del club, pero al lado estaban los nenes haciendo una actividad recreativa".



"Es una muy buena idea que tuvo el club organizar una actividad recreativa para complementar los días que los chicos no tienen clases", destacó, al tiempo que lamentó que "los chicos estaban ahí cerca con la profe y por suerte reaccionó rápido y se los llevó para atrás".



Al igual que la presidenta del club, también se mostró "shockeada como todos" por la balacera al argumentar que "no hay torneo y ninguna actividad" por la pandemia de coronavirus. "No se entiende por qué", agregó, y comentó que la moto en la que se desplazaban los agresores emprendió la huida tras el hecho.