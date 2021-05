Intentaron estafarlo por tercera vez: “Usan el recurso de la desesperación”

Un nuevo intento de estafa, ocurrió en estos días en Paraná. Juan, la víctima, atendió el teléfono, el estafador se hicieron pasar por su primo y que había tenido un accidente. “Juegan con la desesperación de las personas”, dijo aSobre lo sucedido, el joven contó que “me preguntaron por mi mamá: `se encuentra la tía Mónica´, dijeron y me hice pasar por mi papá. Me quisieron apurar diciendo que habían tenido un accidente y que necesitaban ayuda. Usan ese recurso para que la víctima entre en desesperación”, contó.Al joven, lo quisieron estafar por tercera vez. “Como sabía de qué se trataba, le dije al estafador que tenía su número registrado y ahí me cortó”.Juan contó que a una vecina “también intentaron estafarla, haciéndose pasar por un familiar, con el cuento de los dólares y el cambio de billete. Tiene un dato preciso de la persona que vive en la casa y llaman al teléfono fijo”, remarcó.Al finalizar remarcó la necesidad de estar alerta y ante la duda cortar y consultar.