Hallaron a una persona que llevaba más de una semana fallecido en su casa

En la noche del lunes, alrededor de las 22:15, personal de la Jefatura Departamental de Policía de Concordia recibió una denuncia de una persona que daba cuenta que hacía días que no veía a un familiar, por lo que decidieron ir a su domicilio.



Tristemente, al llegar a calle Mitre y Colón, encuentran a un hombre de unos 76 años, docente jubilado, de apellido Sánchez, fallecido hacía más de una semana.



Las primeras pericias indicarían que esta persona falleció de causas naturales.



Según comentaron vecinos de la zona, era un hombre bastante solitario por lo que no les llamó la atención el no verlo.



En sus años de docente fue un reconocido profesor de Físico Química.



En el lugar intervino la División Criminalística y la investigación está a cargo del fiscal Arias.