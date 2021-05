Detuvieron a un médico tras amenazar a la directora de un hospital entrerriano

Un médico de 43 años oriundo de Bovril fue detenido este lunes. Se trata de Franco Tomé, arrestado por "daños" y "amenazas en contexto de violencia de género" en perjuicio de su expareja y actual directora del Hospital San Miguel de la localidad de Bovril, en el departamento La Paz



La información fue confirmada por la fiscal de La Paz en turno, María Constanza Bessa. La agresión ocurrió el lunes a la hora de la siesta dentro del nosocomio público, en la oficina de la víctima. "Ellos dos estaban en el interior, los gritos se escuchaban de afuera de la oficina y el secretario de la señora dio aviso a la Policía", indicó la funcionaria judicial.



"El autor fue detenido porque se intentó que se calmara, pero no se calmó, así que fue trasladado a la Jefatura de La Paz", añadió Bessa.



Acerca de la situación de violencia de género sucedida, la fiscal aclaró que si bien "no hubo golpes o agresión física directa hacia ella", sí hubo agresión verbal, amenazas y en el lugar "hay desorden y una cortina descalzada, entre otras cosas que ya fueron fotografiadas y constatadas por la Policía".



"Desconozco mayores detalles porque todavía no he hablado con la víctima directamente", concluyó la letrada en declaraciones a La Sexta.