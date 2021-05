Una nena de dos años jugaba en la vereda y resultó baleada en el abdomen

En la noche de este lunes la menor iba a ser operada en el Hospital de Niños Zona Norte de Rosario.



"Me dijeron que la iban a operar, los médicos me dijeron que me quede tranquila que iba a salir", dijo en pleno llanto Ana, abuela de la nena herida, todavía con la ropa ensangrentada en sus manos y luego de llevar ella misma a la pequeña hasta el hospital.



El ataque ocurrió aproximadamente a las 18.30, cuando un automóvil y una moto irrumpieron en la cuadra de Franklin al 7900 y abrieron fuego.



Según los vecinos, se escucharon cerca de ocho disparos, uno de los cuales impactó en la zona abdominal de la nena que jugaba en la vereda con otros chicos de la cuadra.



"Estábamos todos tomando mate, estaban todos los vecinos y la nena estaba ahí", contó la abuela de la pequeña víctima, todavía en shock. Y añadió: "Pasaron y empezaron a tirar".



"No nos metemos con nadie, no estamos en cosas raras", dijo la mujer a El Tres de Rosario.