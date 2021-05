Cocinaba milanesas cuando quedó atrapada en el balcón: el humo alarmó a vecinos

Un principio de incendio en el interior de la cocina de un departamento anoche generó alarma entre los vecinos de calle Catamarca al 300 de Paraná; es que la propietaria había quedado atrapada en el balcón cuando la milanesa que estaba cocinando comenzó a quemarse.“Una joven había quedado encerrada en el balcón cuando estaba cocinando una milanesa en el sartén; el humo y olor quemado alarmó a los vecinos, pero afortunadamente no hubo personas heridas”, comunicó ael jefe de Bomberos Voluntarios de Paraná, Carlos Almada.Según explicó Almada, la puerta del balcón había quedado trabada por el lado de adentro y la joven, de poco más de 20 años, no podía acceder a la cocina para apagar la hornalla.“Tuvimos que romper la puerta para ingresar y nos encontramos con la joven en estado de nerviosismo”, comentó el voluntario al confirmar que no se reportaron mayores inconvenientes.En la oportunidad, se reiteraron las recomendaciones para no generar este tipo de incidentes. “No hay que descuidar la cocina, porque en caso de inconvenientes, el aceite se consume y puede llegar a generar estas situaciones”, indicó Almada.