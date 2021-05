Once personas ocuparon habitación en un motel y quisieron irse sin pagar

Personal policial tuvo que intervenir el domingo, a las 8.30, en un hotel alojamiento de calle Blas Parera de la capital entrerriana. Al respecto, el segundo jefe de la División 911, Juan Zunino, confirmó aque "hHabía personas que se querían retirar sin abonar".Al llegar personal de esa dependencia "observó que por un tapial lindante al acceso, tres personas saltaban desde el interior hacia afuera por lo que fueron demorados. Luego se determinó que en el interior de una habitación se encontraban otras ocho personas, que estaban junto a éstas".Según se estableció "No tendrían el dinero suficiente para pagar la estadía que habían tenido durante la noche, por lo que se puso en conocimiento a la Fiscalía que dispuso la correcta identificación para los mayores. Además, había dos menores que fueron trasladados a Minoridad y entregados a sus padres".Aparentemente, todos habían llegado en un vehículo y "al momento de retirarse se ve que no contaban con el dinero suficiente y se quisieron retirar sin abonar".Por otra parte, en cuanto a los controles, Zunino expresó que "nos focalizamos en las restricciones impuestas, trabajando en conjunto en distintos operativos fijos y en tránsito, para hacer cumplir las regulaciones des delas 24 hasta las 6.00, horario en que no puede circular gente".