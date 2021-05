Desactivaron fiestas en viviendas: "No es la primera vez que fueron notificados

En la noche de este sábado, el área de Inspección General de la Municipalidad de Concordia y la Policía de Entre Ríos tuvieron una incesante tarea de control de cumplimiento de las restricciones, detalla Diario Río Uruguay.



Entre los distintos operativos realizados, se procedió a desactivar dos fiestas clandestinas, una en calle J. J. Valle y otra al oeste de Villa Adela, en calle Capitán Rojas, zona del ex-frigorífico La Paz, en la que se encontró un gran número de asistentes, más de cien en una de ellas.



Según se apuntó desde la municipalidad, se trata de lugares recurrentes que ya habían sido notificados en otras oportunidades, y en esta ocasión se labró acta al propietario del domicilio y a los asistentes.



Además, se disuadieron distintas reuniones sociales no permitidas, labrándose actas en cada una de ellas, y en los casos en que se constató la infracción, pero no se pudo notificar a los asistentes, se procederá a labrar acta mediante sistema SIPAM (Sistema informático para la administración municipal), como es habitual en los casos de quienes buscan evadir los controles.



Desde la comuna se subrayó que "se encuentran vigentes las normativas nacionales y provinciales que establecen la restricción de circulación nocturna en el horario de 0 a 6, y no se encuentran permitidas las reuniones sociales o fiestas de ningún tipo, en las que por la cantidad de asistencia y la falta de cuidados son altos los riesgos de contagio, haciendo peligrar el sistema sanitario y la salud del conjunto de la población".