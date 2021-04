Triple crimen en Paraná: defensores del imputado pidieron recusación del fiscal

Video: Triple crimen en Paraná: el momento de los disparos y la persecución

Continua la investigación del triple crimen ocurrido en Paraná, el pasado 15 de noviembre del 2020. Por el hecho hay un único detenido: Ramiro ColmanEse domingo, Laureano Morales, de 20 años; Germán Herlein, de 32; y Cristian Barreto, de 43 años, fueron asesinados a balazos en calle Las Camelias, entre Ovidio Lagos y Mihura. El único sobreviviente del hecho fue Víctor Barreto.Este viernes, se supo que la defensa del único imputado pidió la recusación del fiscal Martín Wasinger, quien lleva adelante la investigación por “falta de objetividad en la causa”, supo“Pedimos la recusación del fiscal por que nos anoticiamos que la policía estuvo indagando a personas en allanamientos por otras causas que no tiene que ver con este hecho. Lleva ciertos interrogatorios con el uso de violencia y la defensa no es anoticiada”, expresó aPatricio Cozzi, abogado defensor.“Cuando la fiscalía pide autorización para solicitar alguna medida de prueba, allanamiento o requisa, se fundamenta en que la policía obtiene datos en testigos espontáneos. La policía lo justifica y dice que no los puede identificar”, dijo.Y agregó que “nos parece sumamente raro, porque la policía, el aparato estatal, tiene la capacidad de identificar a las personas que desea. Más que nada si es un testigo importante para la causa”.Al ser consultado si es causal de recusación el hecho de que la defensa no sea anoticiada, Cozzi explicó que “frente a esa prueba, a priori, ilegal e ilegítima donde se violan garantías constitucionales y que a sabiendas del Ministerio Publico Fiscal, las utilice generando otros tipos de pruebas, entiendo que es un motivo de recusación. La fiscalía pierde el deber de objetividad. El fiscal debe buscar la verdad y justamente mostrarle todo a la defensa, cosa que no ha pasado”.Al respecto, el letrado indicó que “cuando llevaron detenido a mi defendido, la policía se guío por testimonios de amigos de amigos. La primera moto secuestrada fue descartada, rápidamente uno se daba cuenta que no era la del video, ahora tienen otro vehículo en sus manos para analizar. Por eso digo que es una investigación vergonzosa y entendemos que se perdió el criterio de objetividad”.“Es que si siguen con esta línea de investigación, en las cuales se advierten errores graves, se sigue justificando esta causal de recusación que planteamos”, finalizó.