“Clan familiar narco”: esperan que venza la preventiva para preparar la defensa

La fecha no es casual y, para que se entienda, es necesario remontarse a otro 8 de junio, el del año 2019 (casi dos años atrás), cuando Entre Ríos estaba expectante. Al día siguiente se votaría para elegir gobernador e intendentes a lo largo y ancho de la provincia. Ya había empezado el despliegue habitual de las fuerzas de seguridad que custodiarían los centros de votación.Pero un numeroso contingente de efectivos de la Policía Federal se movía por esas horas con otros propósitos. De manera simultánea, irrumpieron en varios domicilios de Concordia y la región, entre ellos el del matrimonio conformado por Gabriela Francia y el ingeniero Juan Pablo Solari.Ella, contratada por la Municipalidad de Concordia para la organización de eventos, empleada del INAUBEPRO (Instituto Becario de Entre Ríos) y colaboradora de la Fundación CONASED, una entidad de acción social creada por la familia Cresto, publicó. Él, docente en la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, además de asesor de reconocidas empresas de la zona. Y, de repente, para sorpresa de la mayoría de sus conocidos, ambos detenidos por considerárselos miembros activos de una banda dedicada al tráfico de estupefacientes.La mujer permaneció presa –con prisión preventiva- varios meses en la Unidad Penal 6 de Paraná, hasta que, justo el día 20 de Marzo de 2020, cuando comenzaba la cuarentena estricta, se le concedió el arresto domiciliario. Su esposo no corrió la misma suerte. Desde aquel “fatídico” sábado vísperas de elecciones hasta hoy sigue alojado en la cárcel de Gualeguaychú, contando los días a la espera de que llegue el próximo 8 de junio.¿Por qué es tan relevante para los dos esa fecha? Al cumplirse exactamente dos años desde la detención –explica su abogado, Oscar Bacigaluppe- la preventiva debería caer, y todos los detenidos de la causa aguardar en libertad la elevación a juicio. “Sólo podría continuar detenido quien sea considerado demasiado peligroso”, agregó.Al letrado no le ha resultado fácil elaborar la estrategia defensiva, por las condiciones de detención de Solari. “Después del 8 de junio vamos a poder preparar la prueba como corresponde y no trabajando como ahora, con él encerrado a 200 kilómetros. Solo podemos hablar en un lugar donde ni siquiera se puede llevar una notebook”, comentó.No fue el único obstáculo en la tramitación de la causa. También hay ofrecimientos de pruebas que están pendientes “por la pandemia”, explica Bacigaluppe.Gabriela Francia y Juan Carlos Solari, -para quienes rige el principio constitucional de presunción de inocencia mientras no exista en su contra condena firma- intentarán derribar uno a uno los elementos probatorios en los que se basó la Justicia Federal para considerarlos administradores de fondos originados en la venta de drogas, junto con Néstor Francia Brun, hermano de ella y empleado municipal, dependiente de la Dirección de Higiene Urbana.En total, fueron 17 los presuntos miembros de la banda que cayeron detenidos. Según la Justicia, “habrían comercializado estupefacientes de manera conjunta y organizada entre sí, asumiendo y ejerciendo cada uno de ellos diversas funciones de provisión, organización, distribución, logística de transporte, aprovisionamiento, almacenamiento, fraccionamiento, abastecimiento y venta del tóxico en distintas localidades”. Fuente: El Entre Ríos