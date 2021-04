Murió tras 6 días de agonía: su pareja la prendió fuego y obligó a dormir con él

Lo había denunciado dos veces por violencia. No sobrevivió al tercer ataque para relatar su calvario. Tras una discusión en su casa de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires,Pese a ello, esa noche. Creen que el agresor la amenazó y la obligó a quedarse a dormir con él. Al día siguiente, entró en coma. Este jueves, murió. El femicida estaba prófugo desde el sábado: lo detuvieron ayer a la tarde., y pesaba sobre él un pedido de captura y detención desde el mismo sábado en que Roxana fue trasladada de urgencia al Hospital Vicente López y Planes, de General Rodríguez, tras un llamado al 911 por otra discusión.Cuando las autoridades llegaron a la casa que la pareja compartía en el Oeste del Conurbano, junto a losde Roxana, Jaime ya no estaba. Desde entonces su foto circulaba por las redes sociales y las autoridades pidieron ayuda en la búsqueda hasta a la Policía Federal para atraparlo."Lo capturaron esta tarde en la vía pública en General Rodríguez. Se quiso resistir pero la policía logró reducirlo", afirmaron fuentes del caso. Fue en el cruce de La Rioja y Santa Cruz.Según pudo saber, Jaime ya“En esa presentación de Roxana de 2019, las autoridades judiciales de General Rodríguez le pidieron el arresto, pese a que el delito es excarcelable, porque un año antes ella lo había denunciado por amenazas simples”, explicaron las fuentes del caso consultadas.Procesado en libertad en esa causa de 2018, Jaime nunca se presentó al juicio en un tribunal de Mercedes y fue declarado en rebeldía.Este jueves, no bien se conoció que Roxana murió en el hospital, tras agonizar durante seis días por las quemaduras en su cuerpo, quedó acusado del femicidio de su pareja.“Homicidio agravado por el vínculo y por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer habiendo mediado violencia de género” es el delito que le imputan desde la Fiscalía 10 de General Rodríguez, a cargo de Gabriela Urrutia.Fue el viernes 23 de abril después de las 21. En la casa que compartía la pareja desde, al menos, 2018, ubicada en Vengochea y Urquiza, a metros del acceso Oeste, una vecina de Roxana escuchó gritos. Después, vio salir humo negro. Luego, el silencio.En el interior de la propiedad, Jaime acababa de rociar con nafta a su pareja mientras ella fumaba un cigarrillo. Las llamas le tomaron el rostro, el cuello y el pecho. "Se usó una frazada para apagar el fuego", dijeron las fuentes.Al menos uno de los tres hijos de la mujer, que Roxana había tenido con otra pareja y que vivían con ellos, fue testigo del hecho.“No sabemos si por miedo esa noche ella no quiso ir a atenderse o porque él la privó de su libertad, quemada como estaba, ella durmió junto a Jaime”, describieron voceros de la investigación.Al día siguiente, por la mañana, se produjo otra discusión y el llamado al 911. Cuando la Policía llegó, Jaime ya se había escapado. Se llevaron de urgencia al hospital a Roxana. No pasó mucho para que entrara en coma.En estos seis días, ella agonizó en el hospital; su femicida se mantuvo prófugo hasta esta tarde y los tres hijos más chicos de Roxana quedaron al cuidado de sus hermanos mayores, que se habían distanciado de su mamá desde que estaba en relación con Jaime.