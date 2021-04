Incendio afectó a una vivienda en el centro de Paraná

Un incendio afectó este jueves por la mañana una vivienda en calle Bavio al 231 de la capital entrerriana. Al observar que del domicilio salía humo e incluso llamas, el tarjetero de la cuadra dio aviso a la Policía. En el momento del hecho no había nadie en el lugar.Según se informó aun desperfecto en el calefón habría originado el foco ígneo. Dado que pudo ser sofocado rápidamente, no afectó a otras dependencias de la casa.Andrés, el cuidacoches que advirtió lo que sucedía, contó: “Vi que salía mucho humo, después fuego y llamé al 911. Llegaron enseguida los bomberos y la policía cortó la calle”.“Los bomberos tuvieron que romper la puerta con una barreta, pero gracias a Dios no hubo ninguna desgracia. Acá vive un hombre solo”, refirió. “Mucha gente se vio sorprendida y salió a ver lo que pasaba”, completó.