Denuncian a profesor por acosar a alumnas y darles dinero para guardar silencio

Un profesor de taller de la Escuela Industrial 13 de la localidad misionera de San Javier fue separado de su cargo luego que dos alumnas contaron que les pedía fotos íntimas y de sus piernas a cambio de dinero. El docente además fue notificado por la Justicia de una perimetral y no podrá contactar a las adolescentes por ningún medio.La investigación comenzó hace algunos días cuando dos hermanas que cursan sus estudios secundarios le contaron a su madre que un profesor las acosaba sexualmente durante las clases presenciales y que les ofrecía dinero para que mantuvieran todo en secreto.La mujer primero acudió a los directivos del colegio, que abrieron una investigación y dieron intervención al Consejo General de Educación. Una funcionaria del área, Rosana Ayala, fue la que dispuso la separación del cargo del profesor, al menos hasta que se avance con el sumario administrativo. Ayala dijo que la medida se tomó para que el acusado “no pueda interferir en la causa, o que siga teniendo contacto con la parte denunciante involucrada”.El caso llegó también al Juzgado de Paz de San Javier, que dispuso la prohibición de acercamiento a las adolescentes. Por su parte, la Dirección de la Niñez y Adolescencia de la localidad se encargará de asistir y brindar contención a las estudiantes.El docente, que tiene 58 años, también enfrentará una causa penal, ya que la madre realizó una denuncia ante la Comisaría de la Mujer, y que fue remitida al Juzgado de Instrucción de Leandro N. Alem, a cargo de Selva Raquel Zuetta. Una vez que reciba el sumario de la Policía, la magistrada deberá determinar la fecha en que indagará al docente.Tras conocerse la denuncia, otras alumnas de la Escuela Industrial utilizaron las redes sociales para repudiar el hecho y revelaron que también debieron pasar por situaciones similares en años anteriores.Fuentes vinculadas a la investigación dijeron que otros docentes del colegio y alumnas ya habían denunciado al profesor por acoso, situación por la cual ya había sido desplazado temporalmente de sus horas de clases, pero por causas que se desconocen fue repuesto en el cargo.El hecho ocurrió en 2019, cuando se quedó solo en el aula con una alumna y le pidió que se sentara en su regazo y le acariciara el cabello. A esa misma adolescente le había propuesto que fuera a su casa para darle “clases de apoyo en matemáticas”. En esa oportunidad no hubo denuncia judicial y el docente se comprometió ante los directivos en no incurrir en hechos similares.El hombre es oriundo de Tucumán y llegó hace varias décadas para sumarse al manejo del único ingenio azucarero que tiene Misiones, para luego desembarcar en la docencia técnica. Fuente: (Clarín)