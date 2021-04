Acosador que irrumpe en habitaciones de mujeres: Indagarán a un sospechoso

El caso de un hombre joven que se aparece por las noches en habitaciones de mujeres solas, para acosarlas, está causando conmoción en Villa Paranacito y por ello se realizó una marcha de vecinos el martes.

El fiscal de Villa Paranacito Gastón Popelka, en diálogo con el programa, precisó que hay que buscar más elementos a la investigación. Hasta el momento las mujeres acosadas no han podido reconocer al acosador ni tampoco se lo ha podido "sorprender en flagrancia". Adelantó que la Fiscalía pedirá prisión domiciliaria. El fiscal apuntó que por los hechos. Así lo indicó el fiscal respecto de los relatos de las cinco víctimas. "Entra sigilosamente hasta el interior de las habitaciones de las chicas, a una de ellas le llegó a tocar la pierna, a otra le levantó la sábana, en otra de las ocasiones se la quedó mirando. Lo que sorprende es que pudiendo llevarse algún elemento de valor de la casa, no ha habido robo denunciado. Por esto se coincide que". Si bien dijo que "luego de la indagatoria se pedirán antecedentes" adelantó que en el ámbito de Villa Paranacito "no los tiene". El sospechoso "fue citado para este jueves a las 10", relató Popelka. Esta persona cuenta con abogado particular. "La Fiscalía pedirá prisión domiciliaria y medida de coerción. Consideramos que están dados los requisitos, hay personas con miedo, se han movilizado. No queremos que sigan sucediendo estos hechos", manifestó. En principio, dijo "estamos hablando de una violación de domicilio, y en uno de los casos, podría haber una tentativa de abuso. Esos son los delitos que se le imputarían". Dejó en claro que la investigación no terminará mañana con la declaración del ahora sospechoso. "Nos llegarán informes de cámaras", indicó. Una de las víctimas, la joven Carolina Piñol, relató que días pasados se despertó alrededor de la 1,30 de la madrugada y "estaba parado y mirando al pie de mi cama". "Este viernes 23 de abril a la madrugada estaba descansando en la habitación de mi casa y de improviso siento un ruido y me encontré con un hombre parado dentro de mi habitación. Cuando se dio cuenta que me había despertado prendí las luces, grité y vinieron mis padres. Huyó en una bicicleta. Pudimos observar que había entrado por una ventana. Es la tercera denuncia que hay sobre el proceder idéntico de este sujeto en perjuicio de otras jóvenes que incluso viven solas", manifestó. Después se conoció que dos jóvenes mujeres habían sufrido un acoso similar, aunque en esos casos el hombre había empezado a tocarlas. Una de ellas se encontraba durmiendo junto a su hijito de un año y medio. Carolina dijo que en Villa Paranacito siempre vivieron con mucha tranquilidad, pero después de estos episodios cambió el panorama, pero más de eso hasta ahora no sabemos", contó Carolina Piñol a Radio Máxima.