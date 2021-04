El relato de una de las víctimas del acosador que irrumpe en las habitaciones

Policiales Acosador que irrumpe en habitaciones de mujeres conmociona a Villa Paranacito

Quién sería el acosador

Miedos y pesadillas

El caso de un hombre joven que se aparece por las noches en habitaciones de mujeres solas, para acosarlas, está causando conmoción en Villa Paranacito. Una de las víctimas,, tras lo cual el intruso corrió al ser descubierto. Luego, en la casa comprobaron que había ingresado por una ventana trasera.Sobre lo ocurrido, Piñol contó aque están con mucho temor, ya que antes de estos hechos, “nunca ocurrida nada, se trata de un pueblo chico y dormíamos con las puertas sin llave”.“Este viernes 23 de abril a la madrugada estaba descansando en la habitación de mi casa y de improviso siento un ruido y me encontré con un hombre parado dentro de mi habitación. Cuando se dio cuenta que me había despertado prendí las luces, grité y vinieron mis padres. Huyó en una bicicleta. Pudimos observar que había entrado por una ventana”, relató Piñol., pero en otras oportunidades a las chicas les ha tocado las piernas e intentado correr las sabanas”, manifestó. Además, indicó que tienen algunos registros fílmicos del cuartel de bomberos, pero no se observan con claridad.Ella junto a su familia realizaron la denuncia a policía y los efectivos les informaron que “ya que el sujeto no había robado nada, luego de eso entró tres veces más a la misma casa”, dijo.Carolina Piñol resaltó que piensan que “por la agilidad con la que se mueve, ya que en mi casa debió saltar un muro. Además, creemos que reside en la localidad”.Uno de los datos que más llama la atención de la comunidad es que el sujeto no entra a las viviendas con la intención de robar. “”.A raíz de la publicación Piñol, sobre los hechos ocurrido, “otras chicas contaron que les había pasado algo similar y organizamos una marcha pare exigir más controles”Consultada sobre las victimas dijo que “yo soy la más chica, otra tiene hijos y una de las víctimas, estaba durmiendo junto a su pareja cuando ocurrió esto, siempre ocurre durante la noche”.A raíz de los sucesos ocurridos en la comunidad, la joven indicó que “en una de las viviendas pusieron cámaras. En mi caso, desde que el sujeto entró a mi habitación,. Además, hasta atornillamos las ventanas para que no se puedan abrir”, detalló.Al finalizar, contó que “y trato de dormir durante el día”.