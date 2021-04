Familiares del sujeto que puso fecha para matar a ex pareja, refutan la denuncia

Policiales Continuará preso por 45 días sujeto que puso fecha para matar a su ex pareja

Alan Nicolás Rodríguez, quien está acusado de golpear, abusar sexualmente y amenazar de muerte a su ex pareja, está preso y este lunes, la justicia prorrogó la prisión preventiva por 45 días.“Están mintiendo con respecto a mi hijo. La chica nunca estuvo encerrada con ella, siempre iba a casa y paseábamos por todos lados con ella. Dijo que fue amenazada de muerte y nunca la molestamos con mi familia”.“Si mi hijo alguna vez la maltrató, la ley lo dirá. La Justicia existe, pero que no se base en mentiras, en hacer daño a mis nietos. Ella mandó a tirar abajo la casita donde vivía mi hijo con mis nietos, y nosotros lo dejamos pasar para no generar conflictos. Los nenes no tienen donde vivir”, dijo.A su vez, Rosa apuntó que “Rita lo está acusando de algo muy grave a mi hijo. Sabía que ellos tenían peleas, pero no algo así”.El juicio será el 10 de mayo.