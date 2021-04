Violaba a hijastra de 12 años y “alardeaba” de ello ante compañeros de trabajo

Un caso de violación a una menor sacude a la sociedad de la localidad misionera de Jardín América. Una niña 12 años venía siendo abusada sexualmente por su padrastro de 50 años, que fue detenido el pasado viernes. El abusador no solo que sometía sexualmente a su hijastra, sino que además, “alardeaba” de sus atrocidades ante sus compañeros de trabajo, de los cuales uno de ellos le grabó con su celular sus dichos. Se investiga si su madre tenía conocimiento de los abusos que sufría la menor, en un rol de encubridora. Por el momento fue detenido su concubino, identificado como Ramón D. (50 años).



En diálogo con Misiones Online, Cristian Sánchez, trabajador social y Jefe de Área de Salud en Jardín América, quien además trabaja en forma articulada con el equipo de contención a víctimas de violencia y abuso de la Fundación Shekinah y el área de Acción Social de la Municipalidad, manifestó que la semana pasada tomó conocimiento de otro caso de presunto abuso sexual en Jardín América.



Se trata del caso de una niña de 12 años de edad, víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, quien, desde el pasado viernes se encuentra detenido a raíz de una denuncia penal radicada en la Comisaría de la Mujer dependiente de la UR IX de Policía.



El profesional interviniente tomó conocimiento del caso a través de los relatos de un compañero de trabajo del presunto abusador. El hombre le habría manifestado que el acusado relataba en forma periódica los abusos a los que sometía a su hijastra. No pudiendo silenciar la situación, el hombre decidió grabar la conversación con su teléfono celular mientras el imputado “alardeaba” de los vejámenes a los que sometía a la menor.



El sospechoso le comentaba a sus compañeros de trabajo las atrocidades que practicaba con su hijastra en su domicilio (una casa prestada por el propietario del aserradero donde trabajaba, lindante al arroyo Tabay).



Una vez escuchado el audio y dialogado con el facilitador de la información, Cristian Sánchez, en compañía del equipo de contención a víctimas de la Fundación Shekinah, se acercaron a la Escuela Especial N° 15 donde la niña, quién presenta un retraso madurativo, asiste regularmente; a fin de dialogar con la Directora del establecimiento para ponerle en conocimiento de la causa y recabar alguna información sobre el comportamiento de la menor, a lo que la docente manifestó desconocer lo ocurrido y que, la nena hacía dos meses era alumna de la escuela a su cargo. En un momento determinado (recreo escolar) el equipo de la Fundación Shekinah, observó, que “la niña no se integraba a jugar con sus pares, aislándose en una hamaca, cabizbaja y poco demostrativa, comportamiento no habitual”, según expresó la Directora.



Previo a radicar la denuncia, los profesionales realizaron un acercamiento domiciliario, en articulación con el municipio local, a fin de interiorizarse sobre las condiciones habitacionales, cómo se compone el grupo familiar de la menor y con quiénes comparte la vivienda. Así descubrieron que la madre de la menor, su abuela materna y padrastro (el acusado) conviven con ella. No posee una habitación propia y comparte la cama con su madre y el acusado. También los audios que son la prueba reveladora, registran que la madre tenía conocimiento de la situación.



Por el momento, el único detenido es el acusado, Ramón D. (50). La causa está en el Juzgado de Instrucción Penal N° 2 de Jardín América, a cargo de Roberto Sena.

Fuente: Misiones on Line