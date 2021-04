Un joven de 24 años, llamado Carlos Paniagua, murió tras recibir varios disparos de arma de fuego. Ocurrió este lunes por la noche en barrio Macarone, de Paraná.que "él salió hace poco del penal, así que juntaba cartones ahora. El cumplió pena por portación de arma"."Lo siguieron tres personas. El padre de ellos, de apellido Cuello, les da el arma. Ya había tenido problemas con mi hermano y no se animaba a venir, por eso manda a los hijos, les da las armas. Siempre quiso mandar en el barrio, le pegó a todos los menores. Como a mi hermano no le pudo pegar mandó a los hijos para matar a mi hermano", resaltó.Asimismo, comentó que "mi hermano no tenía armas, murió sin armas, sin nada. Murió en la calle, cuando llegué mi hermano ya estaba muerto"."Esperamos justicia y sino tendremos que hacer nosotros justicia. Él había recuperado la libertad hace como un mes", finalizó.