Video: intento de robo en un local de indumentaria en Paraná

Intento de robo en local de indumentarias en Paraná: forzaron la cerradura y no pudieron ingresar

Un intento de robo sucedió durante la madrugada de este lunes en un local de indumentaria y accesorios en calle Guido Spano y Sarobe, de Paraná. Esta mañana, cuando sus dueños quisieron abrir el negocio, se encontraron con la puerta forzada. Por las cámaras de seguridad del lugar, descubrieron que un sujeto intentó ingresar.“Mi hija se percató que había sido forzada la puerta, cuando vino abrir el local. Tuvimos que reforzar de nuevo las puertas, porque tenemos miedo que el delincuente intente volver a intentar robar, ya que tenía algo adelantado el trabajo”, expresó aMonica, dueña del local.La mujer intentó realizar la denuncia en Comisaría Trece “pero como no estaba el oficial, no pude”, señaló. A la vez que agregó: “En los momentos en que mandan a guardar a las personas, los dueños de lo ajeno están haciendo este tipo de cosas”.Mónica, apuntó que en el barrio “se han notado cosas raras en el último tiempo donde los vecinos hemos tenidos que estar atentos. En mi negocio tengo cuatro cámaras de seguridad”.“Afortunadamente anoche no pudieron entrar, pero uno queda con el miedo de que puedan volver. Esto es una manera de estar alerta, y que nos cuidemos entre los vecinos, que, ante cualquier ruido, llamen a la policía”.Al finalizar, la mujer solicitó que la policía “patrulle de noche, que es cuando andan los delincuentes”.