Le dijeron “hola abuela” y entregó todos sus ahorros a los estafadores

El hecho ocurrió el viernes pasado en la ciudad de Gualeguaychú. Familiares de la víctima alertaron que no fue el único caso en la ciudad, sino que hubo varios intentos el mismo día.



No por conocida o poca sofisticada, "el cuento del tío" deja de ser una modalidad efectiva para los delincuentes. Es así que en los últimos días se han dado varios intentos, algunos consumados, de robos y estafas por esta vía.



Silvia, hija de una víctima, contó a El Día que "el viernes la llamaron a mamá, le dijeron 'hola abuela' y ella dijo hola.. (nombre de su nieto). Entonces siguieron la charla y le preguntó si tenía dólares; ella le dijo que no; entonces si tenía plata y cuánto. Ella le dijo que tenía", comenzó su relato.



La mujer aseguró que el estafador, con distintas artimañas, como que por la pandemia le convenía tener la plata en el banco, y que estaba acompañado de otro dos familiares en el banco, logró convencerla. "Ella ahí se engancha, y le dicen que vaya a la esquina porque no tenían lugar para estacionar. Así que fue y le llevo todo lo que tenía, les dio todo", relató.



Además, la gualeguaychuense añadió que a la tarde se enteró que a su vecina le hicieron lo mismo, pero que por fortuna no les creyó; y que además quisieron estafar con la misma modalidad a la mamá de una amiga y a la mamá de su cuñado.