Robaron el celular a mujeres que paseaban por Parque Varisco de Paraná

Una mujer contó aque fue víctima de un violento arrebato cuando caminaba por Parque Varisco, junto a una amiga. “Me repitió que le dé el celular, si no quería que me lastime”, rememoró la damnificada.“Salimos a caminar y cuando nos sentamos para sacarnos una foto, a mi amiga la tiraron al piso. Yo no sabía qué hacer y el tipo hacía como si tenía un arma”, recordó la damnificada por el hecho.Y continuó: “Después me agarró a mí y me pedía el celular, pero le dije que no porque en el celular tengo muchas cosas importantes. Me repitió que se lo dé, si no quería que me lastime. Me arañó y ahí le tiré la campera con el celular”.La mujer, que aseguró no haber divisado al ladrón, refirió que éste “salió disparando”.“Pedimos auxilio a los trabajadores de mantenimiento, por eso pensábamos que estábamos seguras, pero ellos nos dijeron que no nos vieron”, explicó la damnificada.