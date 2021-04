En dos localidades de Paraná Campaña, recuperaron dos motos robadas

Los controles vehiculares que se llevan a cabo en la provincia, tuvieron resultados positivos en dos localidades de Paraná Campaña, donde el personal policial, logró recuperar dos motocicletas que habían sido robadas.



En Viale

El personal policial de la comisaría Viale, junto a personal de la Guardia Urbana Municipal, se encontraban realizando operativo de control vehicular en calles Pannutto y Entre Ríos, cuando demoraron a un joven que se conducía en una motocicleta Gilera Smash 110.

Al solicitarle la documentación, el joven de 25 años de edad, manifestó carecer de papeles, por lo cual, se procedió a chequear la numeración de cuadro y motor. Los efectivos visualizaron que las mismas se encontraban limadas, no lográndose observar las respectivas identificaciones.

La Fiscalía en turno, dispuso el secuestro de la moto y la identificación de su conductor.



En María Grande

El personal de Comisaría María Grande realizaba un control vehicular en la zona de la Terminal de Ómnibus, calles Urquiza y Dino Bartoli, cuando detienen la marcha de un motovehiculo tipo 110 cc.

El mismo, no tenía ningún tipo de documento, mientras que el conductor, manifestó tenerla hace dos meses.

Al corroborar la misma, no se localiza número de cuadro, si de motor, pero la moto no estaba inscripta.

Al ser chequeada por el verificador en el rodado localizan en el cuadro signos de haber sido borrado y pintado encima.

La Fiscalía en turno, dispuso el secuestro del rodado y la correcta identificación del conductor de 36 años de edad.