Robos y vandalismo: sustrajeron juegos infantiles de Parque Varisco de Paraná

Robaron juegos infantiles de Parque Varisco de Paraná; son hechos que se vienen suscitando desde hace tiempo. “Seguimos sufriendo estos hechos delictivos, el hurto de cables de iluminación y en la madrugada del domingo, robaron los juegos y hubo otros que quedaron a la espera de ser llevados”, comunicó ael titular de Servicios Públicos de Paraná, Emanuel Redondo.“Se radicó la denuncia y nos queda esperar a dilucidar quiénes son los que cometen estos delitos”, indicó el funcionario municipal.“En esta época de pandemia, en la que se restringe la circulación de madrugada, es cuando más hemos sufrido estos hechos delictivos, y no solo en Parque Varisco, sino también en los baños de la Costanera”, indicó Redondo al dar cuenta del “robo de griferías, cañerías de desagües; roturas de puertas, candados, mesadas y sacan hasta los cerámicos”.“Los hechos ocurren en el fin de semana y los daños no llegan a ser reparados por el proceso que demanda la compra y adquisición de los elementos; es por eso que se decide cerrar los baños porque las condiciones sanitarias no están dadas”, explicó el responsable de Servicios Públicos del municipio.Consultado a Redondo por la presencia de un sereno, éste comentó que “el personal que custodiaba los baños de la Costanera es de riesgo”.