Hombre de 73 años fue a pescar al arroyo Don Cristóbal y se perdió en el campo

Momentos de angustia y desesperación, vivió una mujer de 72 años, cuando dio por desaparecido a un hombre que promedia la misma edad, oriundo de General Ramírez, con quien había llegado hasta las aguas del arroyo Don Cristóbal.Este domingo, el Jefe de la Departamental Nogoyá, Javier Oertlin, hizo saber de la situación acaecida días atrás. Informó a FM Estación Plus Crespo, que la señora pidió la intervención policial, a instancias de contar que alrededor de las 15:00 del miércoles, había ido a pescar con un hombre de 73 años de edad, dirigiéndose hacia un puente sobre el arroyo Don Cristóbal, en el camino que une Gral. Ramírez con Don Cristóbal II.En un momento, el señor bajó del puente -siguiendo el curso del arroyo-, perdiéndolo de vista la mujer, quien aguardó hasta las 17:00 por su regreso. "Comenzó a llamarlo para volver, no obteniendo respuesta, por lo cual la misma volvió hasta General Ramírez y solicitó ayuda a otras personas, con quienes regresó al lugar". Los resultados volvieron a ser infructuosos."Como no lograron encontrarlo, dieron a conocer la situación a la policía", afirmó el funcionario, detallando que se inició una búsqueda en el arroyo Don Cristóbal, destacándose que se encontraba lloviendo en la zona, lo cual dificultaba la labor.Se convocó a personal de Bomberos Voluntarios de General Ramírez, y personal policial de Comisarías Don Cristóbal II, Aranguren y de la Jefatura Nogoyá, encarando rastrillajes por tierra con canes adiestrados y por agua con buzos tácticos pertenecientes a Bomberos Voluntarios, obteniendo resultado negativo.El pedido de localización formulado recién alcanzó su cese al día siguiente. "En horas de la mañana, personal del Destacamento Aldea San Miguel localizó en un campo al ciudadano buscado, quien manifestó haberse perdido", afirmó Oertlin.El adulto mayor fue trasladado para su revisación y atención al Centro de Salud de Aldea San Miguel, y luego hacia Gral. Ramírez, donde fue entregado a sus familiares.