Hace seis meses abrió la carnicería y ya intentaron robarle: su testimonio

“Gracias a Dios no pudieron ingresar, solo forzaron los candados de las puertas y en principio no se llevaron nada”, comunicó aLeandro, uno de los responsables de la carnicería “La promesa” de calles Suipacha y Padre Corona, en Paraná.Según confirmaron fuentes policiales, a las 4:10 horas de este lunes, personal de comisaría cuarta fue comisionado por la sala 911 a calles Suipacha y Padre Corona, ya que dos ladrones (uno vestido de buzo gris tipo canguro, jeans y el otro sin precisar características) estaban intentando abrir la puerta de la carnicería. Uno de los sujetos, de 42 años, fue detenido y se lo acusó por el delito de “Tentativa de robo flagrancia”.“Cortaron un par de candados, pero no todos porque tenemos candados del lado de adentro y de afuera”, explicó el trabajador al agradecer el rápido aviso de los vecinos. “Somos nuevos en el barrio y nos enteramos por los vecinos, con los que tenemos buena relación”, contó el carnicero.“Recién estamos comenzando y una pérdida de cualquier herramienta, ya sea una balanza, nos costará mucho porque hace muy poquito que abrimos la carnicería”, argumentó al adelantar que de ahora en más tomará “más recaudos” para evitar un robo. Leandro destacó el patrullaje policial en el barrio.