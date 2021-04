Detuvieron a un sospechoso por el asesinato de profesora jubilada en Concordia

Policiales Hubo allanamientos por el crimen de la profesora jubilada en Concordia

Líneas de investigación

Detuvieron a un sospechoso por el crimen de profesora jubilada asesinada de Concordia. Se trata de un hombre de 32 años cuyas iniciales son M.L. El operativo se desarrolló en horas de la tarde en Villa Adela.“El detenido no es oriundo de la localidad de Concordia, pero estaba radicado en la ciudad” confirmó el Jefe de la Departamental de Concordia, el comisario Jorge Cancio, a. Además, indicó que estiman que sería de Buenos Aires.En este sentido, detalló que al sujeto “”, e informó que el detenido ya cuenta con antecedentes, debido a que tiene “una denuncia por violencia de género por su expareja”.Cancio señaló que “contamos pruebas suficientes para ordenar a detención, se sigue trabajando y hay una hipótesis fuerte llevó a la detención de la persona” y destacó que “los elementos fílmicos fueron una valiosa prueba”.La profesora jubilada María Delicia Blanc (81), fue hallada asesinada y maniatada , en su domicilio de calle Rivadavia, entre Carriego y Roque Sáenz Peña, de la ciudad de Concordia.El crimen fue descubierto el domingo 18 , pasadas las 21, por familiares de la mujer que concurrieron al lugar, debido a que no contestaba a las llamadas telefónicas, se confirmó aEl asesino era buscado por la Policía.Circunstancias extrañas rodean el homicidio de la profesora jubilada y aún en medio de la conmoción que produjo el crimen, los familiares despidieron los restos de la mujer de 81 años. La investigación trabaja sobre algunas líneas y cuenta con pistas y este domingo detuvieron a un sospechoso por la tarde. Si bien una de las hipótesis centrales, es el homicidio en ocasión de robo, en el domicilio solo faltaba el celular y había una importante suma de dinero que el delincuente no se llevó.