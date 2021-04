Se produjo un principio de incendio en una vivienda en la localidad de Crespo. El hecho ocurrió durante la noche y debieron acudir a lugar cuatro móviles y 15 bomberos



Los bomberos fueron convocados por un principio de incendio en un cielorraso, afectando una vivienda de calle América casi Avda. Belgrano de dicha localidad. El foco ígneo fue extinguido por el propietario con un matafuego, en tanto que bomberos verificó la sofocación y controló la escena para garantizar que no se reavive.



fortunadamente, por el rápido control no se propagó, quedando contenidas las consecuencias. (Fuente: Estación Plus)