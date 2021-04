Restricciones por la pandemia: controlan el cumplimiento de las nuevas medidas

Detalle de las medidas

Comenzaron a regir este sábado las nuevas medidas que dispuso el gobierno provincial para frenar los contagios por coronavirus, y que durarán hasta el 3 de mayo.registró en imágenes el operativo que se desplegó en la Costanera Baja de Paraná, donde personal policial a bordo de patrulleros, motos y monopatines eléctricos, recorría la zona para hacer cumplir las restricciones a la circulación de personas.“Pusimos en marcha el operativo dando cumplimiento al mandamiento del gobierno provincial; de 6 a 20 se puede hacer uso de los espacios públicos y a partir de las 20, a través del dispositivo, se efectiviza el control”, comunicó ael jefe de la Departamental policial Paraná, Raúl.Según indicó, desde Plaza de Las Colectividades donde fue apostado el control policial, “la circulación es en vehículos, pero los vecinos no ocupan estos espacios; y lo mismo se hace en balneario Thompson, zona del Patito Sirirí y plaza Mujeres Entrerrianas”.Menescardi Destacó la colaboración de los vecinos para desarrollar el procedimiento, el que contó con efectivos policiales en monopatines eléctricos, patrulleros y motocicletas del 911 y diferentes áreas de la Policía entrerriana.1) Se sostienen las clases presenciales con el riguroso cumplimento de los protocolos vigentes.2) Continúa la restricción de circulación de 0 a 6 todos los días.3) Se prohíbe la permanencia de personas en plazas, espacios y paseos públicos entre las 20 y las 6 todos los días de la semana.4) Se suspenden las reuniones sociales en domicilios particulares y continúan habilitadas las familiares hasta 10 personas.5) Se podrán realizar actividades y reuniones sociales en espacios públicos al aire libre, hasta las 20 personas en el horario comprendido entre las 6 y las 20.6) Se suspenden eventos y espectáculos musicales, culturales que impliquen concurrencia de público, salones para fiestas y salas de entretenimiento.7) Los locales gastronómicos continuarán funcionando con el aforo del 50% hasta la hora 0 y el ingreso de personas se permitirá hasta las 23. En estos espacios no estarán permitidas las actividades complementarias en forma presencial de artistas y grupos musicales.8) Las actividades en espacios cerrados de clubes, gimnasios, cines e iglesias funcionarán con un aforo del 50% y un máximo de asistencia de 50 personas.9) Se prohíben las competencias deportivas provinciales, zonales o locales de carácter profesional y amateur no habilitadas expresamente por autoridades nacionales.10) Se insta a la Secretaría de Transporte de la Provincia a articular con autoridades municipales/comunales y con la Policía de Entre Ríos, el trabajo de control y fiscalización del estricto cumplimiento del protocolo aprobado correspondiente a los servicios de transporte público urbano e interurbano de pasajeros.