Un policía retirado mató a un delincuente que quiso robarle la camioneta

Otros hechos de inseguridad

En medio de un tiroteo, un ex sargento de la Policía Federal mató hoy a un motochorro que, junto a un cómplice, intentó robarle la camioneta en la localidad bonaerense de Morón. El policía retirado, identificado como Claudio F., de 56 años, resultó ileso, mientras que el otro asaltante escapó a pie.El hecho ocurrió este sábado por la mañana en la intersección de la calle Intendente Abel Costa y la avenida Rivadavia. Según informaron fuentes policiales a, Claudio F. viajaba en de su camioneta Fiat Toro y estaba detenido en el semáforo de esa esquina cuando fue abordado por los dos ladrones, que se movilizaban en moto.Ambos delincuentes estaban armados y se acercaron uno de cada lado para exigirle al ex integrante de la fuerza que se bajara y les entregara el vehículo. Pero Claudio F. se negó a hacerlo y se identificó como policía. Ante esta situación, los motochorros comenzaron a dispararle mientras retrocedían hacia su moto, de acuerdo a los voceros.El ex uniformado repelió el ataque con su pistola personal Glock 17. Los asaltantes se subieron al rodado y escaparon. Sin embargo, a unos 300 metros de distancia, en el cruce de las calles Domingo French y Manuel de Sarratea, uno de ellos -quien conducía la moto- se desvaneció y cayó, afectado por un disparo en el tórax.Para cuando efectivos de la Comisaría Primera de Morón llegaron al lugar, el herido ya había fallecido. Al revisar sus pertenencias, encontraron una pistola Bersa Thunder 9 mm, con numeración limada. Junto a él también se hallaba la moto en la que circulaba, una KTM Dije 200. Su cómplice continuó la fuga a pie y sigue prófugo.La investigación del caso recayó en la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de Morón, a cargo de la fiscal Adriana Suárez Corripio, quien caratuló la causa como tentativa de robo y homicidio y ordenó las pericias en el lugar y el secuestro de todos los elementos, tareas llevadas a cabo por la Gendarmería Nacional. Claudio F. será convocado a declarar en las próximas horas.Hace un mes, a 11 cuadras del lugar donde ocurrió este tiroteo hubo otro episodio delictivo que también involucró a un policía federal retirado, que fue asesinado al enfrentarse a tiros con un grupo de cuatro delincuentes que trataron de robarle delante de su casa.Aquel hecho sucedió el 10 de marzo pasado, cerca de la medianoche, en Castelli y Acha. La víctima, el suboficial mayor retirado Ángel Atilio López, fue sorprendido por los ladrones cuando regresaba a su casa tras hacer unas compras.Los asaltantes descendieron de un Peugeot 405 y trataron de llevarse su Renault Sandero Stepway. López se identificó y se resistió al robo. Se inició un tiroteo con la banda en el que se efectuaron al menos 15 disparos. López recibió dos balazos y cayó al piso. Uno impactó en el tórax y otro en su pierna izquierda. La víctima murió cuando era trasladado por vecinos al hospital más cercano.Los ladrones, dos adolescentes de 15 años, otro de 16 y un joven de 21, volvieron a abordar el auto Peugeot y escaparon. Pero los cuatro fueron interceptados más tarde a partir de un operativo cerrojo, cuando intentaban ingresar al asentamiento Villa Palito en el partido de La Matanza.