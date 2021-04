Circulaba sin documento, carnet y seguro: No frenó en control y chocó a un taxi

El conductor del Fiat "se trasladaba sin ninguna documentación"

El hecho se registró cerca del mediodía de este sábado, en Avenida Almafuerte, pasando calle Morath de Paraná.Un automóvil Fiat Duna protagonizó un choque este sábado, tras colisionar contra un taxi que circulaba con una pasajera. El hecho se produjo cuando "todos los vehículos disminuyeron la marcha" al ver un control vehicular.El taxista indicó a: "Estaban haciendo operativos y frenamos todo, parece que el conductor del Duna no vio, no frenó y me impactó de atrás".Así lo expresó a Elonce TV Carina Galván, desde el área de Colisiones de la municipalidad de Paraná.Aportó que el conductor del rodado que colisionó al taxi "no tiene documentación, ni DNI para constatar los daños, por lo que el Fiat Duna será traslado al galpón municipal".La pasajera del taxi "fue trasladada al hospital para constatar si tuvo algún daño. Sentía dolor en el cuello. La mujer, hace muy poco había sido operada de cervicales", indicó.Destacó asimismo que el conductor del rodado "se retiró del lugar" y sólo dio al personal municipal "datos verbales".Al ser consultada la trabajadora municipal aseguró que "todo el tiempo" constatan vehículos de cualquier tipo, autos, camionetas, motos, que circulan sin documentación. Además, apuntó que se observa también "muchos vehículos con patentes antiguas, sin carnet, sin seguro".