Colectivo chocó un caballo y el animal murió:al carro lo conducía un adolescente

Juan Carlos Fernández, un vecino que fue testigo del hecho, en diálogo con Elonce TV, contó que el carro "quiso pasar al colectivo" y este rodado terminó chocándolo.



"El chico que circulaba en el carro venía por calle Las Calandrias y quiso doblar en Los Ceibos. El colectivo circulaba por calle Los Ceibos. Allí se produjo el choque. Pude ver al chico muy conmocionado, abrazando al caballo (que había dejado de existir)".



Acotó que el colectivo "impactó sólo sobre el caballo, al carro no le hizo nada, ni tampoco al adolescente" que se trasladaba en este vehículo de tracción a sangre. Estimó que el chico "tiene unos 16 años, más no tiene".



En el lugar del hecho, "se hizo presente el padre del menor".



El hombre lamentó que "haya una norma que prohíbe la tracción a sangre y se haga cumplir"



"Es terrible lo que pasó. Me dio mucha tristeza ver el animal tirado, muerto", confió el vecino. Elonce.com.