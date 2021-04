Detuvieron a dos hombres por violentos asaltos en San Benito, Oro Verde y Paraná

Robo en verdulería



Diversos robos se produjeron en los últimos días en Paraná, San Benito y Oro Verde.Los malvivientes, asaltaban a bordo de una moto 110Cc y vestidos de manera similar.Personal policial, realizó durante la jornada de este viernes diversos allanamientos en el marco de esos delitos, en barrio Mosconi, barrio Capiba y en inmediaciones de calle Miguel David. En los operativos, detuvieron a dos hombres, mayores de edad; secuestraron el arma, un revolver calibre 38 y la moto en la que circulaban “que era robada”, confirmó aCarlos Schmuck, de Robos y Hurtos de Paraná.“Para la investigación policial, no quedan dudas que son los participantes de los hechos violentos. En casi todos los robos, utilizaron un arma de fuego e ingresaban con cascos en sus cabezas”, indicó el comisario.El pasado 16 de abril, los detenidos habían robado en una verdulería ubicada en Calle Carlos Mastronardi y Avenida Almafuerte en Paraná. Los malvivientes a bordo de la moto se acercaron hasta la puerta del local y le exigieron al trabajador la recaudación del día. El empleado, les hizo frente y los delincuentes dispararon contra la mercadería.Los delincuentes ingresaron armados a la carnicería de San Benito y con el casco colocado, a punta de pistola, le exigieron a la comerciante que les entregue el dinero. En la huida, la mujer que atendía el local les arrojó agua caliente del termo. Tras lo cual, uno de los ladrones reaccionó y le disparó. Luego, a los pocos segundos, efectuó otro disparo, pero ya estando fuera del comercio. Sucedió el pasado martes y Afortunadamente, no se registraron personas heridas.Un carnicero de Oro Verde fue víctima de un violento asalto el pasado martes 13 por la tarde, a plena luz del día. Malvivientes le apuntaron con una pistola a la cabeza y se alzaron con $15.000. Los asaltantes "estaban nerviosos porque como les decía que no tenía más plata, me ponían la pistola cada vez más cerquita", había contado Pablo Stiebens a Elonce TV.