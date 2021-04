Vendía un producto por redes sociales y la quisieron estafar: pide estar alerta

Una joven de Paraná contó aque fue víctima de un intento de estafa bancaria; vendía un producto por redes sociales y los delincuentes se contactaron con ella para concretar la compra. Le hicieron creer que tenía bloqueada la cuenta donde “depositaron el dinero” y la obligaban a devolverlo. La joven instó a otros a estar alertas ante este tipo de ilícitos.“Por estar en las redes sociales y ver noticias de las diferentes estafas, pensaba que no iba a caer, y sin embargo me asusté mucho. Afortunadamente, tuve una buena asesoría y el delito no llegó a concretarse”, expresó.Sobre lo sucedido, la damnificada relató que tenía un producto a la venta en las redes sociales “los delincuentes se contactaron conmigo por teléfono, me dijeron que era de Córdoba y que en algún momento pasarían a buscar la compra. También quisieron hacer un depósito para asegurarse la compra”.La joven comentó que les pasó el CBU, pero que “ellos tenían muchos datos personas míos por las redes sociales y tenían mi número de teléfono”. Los estafadores, incluyeron un 0 (cero) de más en el número del CBU y la comenzaron a llamar “me pasaban tickets falsos y me decían que tenía la cuenta bloqueada, que les devuelva el dinero”.“Me dieron un par de indicaciones para que vaya a un cajero y pueda desbloquear la cuenta”. Afortunadamente sus amigos y socios la alertaron “me dijeron que era un intento de estafa y que era imposible que pase eso. Un colega me hizo una transferencia para que me dé cuenta que no tenía la cuenta bloqueada”.Al finalizar, la joven remarcó que pasó “mucho miedo y hasta las 12 de la noche me seguían llamando, me dijeron que yo les estaba robando el dinero”.La denuncia fue radicada y Delitos Económicos ya se encuentra realizando la investigación.