Investigan el pago de coimas a policías para proteger fiestas clandestinas

Foto: Fiesta clandestina en Córdoba Crédito: La Voz del Interior

El ministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera, dijo hoy que presentó una denuncia penal para que se investiguen presuntos delitos de “cohecho activo” (coimas) de efectivos policiales para evitar controles en fiestas clandestinas, tras los dichos de un productor de eventos a medios locales.



En una entrevista al diario La Voz del Interior, Gabriel Guzmán había manifestado que promocionaba y organizaba eventos clandestinos a través de redes sociales y que le pagaba a policías para que no sean interrumpidos, ya que esas celebraciones están prohibidas por el contexto de pandemia de coronavirus.



“Usualmente los policías que me reciben dinero son amigos que conozco y justo les toca hacer guardia. En dos ocasiones me tocó pagar a extraños. A uno le di 2.000 pesos y al otro 6.500”, había afirmado Guzmán.



El ministro Mosquera informó esta mañana a los medios locales que, a partir de esos dichos presentó la denuncia penal ante la fiscal de Instrucción del Distrito 3, Turno 4 que está a cargo de Claudia Palacios.



El funcionario detalló que pidió una investigación por la presunta comisión de delitos contemplados en el artículo 205 del Código Penal, que establece penas de entre seis meses y dos años por promover la propagación de una pandemia al incumplir las normas sanitarias.



También por el artículo 258 bis, que establece de 1 a 6 años de prisión por coimas, además de afrontar multas desde $5.000 a $500.000 que rigen en la ley 10.702 del Régimen Sancionatorio Excepcional de Emergencia Sanitaria en la provincia de Córdoba para quienes incumplan protocolos, disposiciones y resoluciones sanitarias.



A ello se suma una denuncias ante el Tribunal de Conducta Policial para que se investigue mediante sumario administrativo interno a los efectivos policiales que, según el productor de eventos, recibieron dinero como "protección".



“Son hechos criminales muy graves que tienen que investigarse, más aún cuando se trata de personal involucrado”, sostuvo Mosquera sobre los efectivos que, hasta el momento, no están identificados.