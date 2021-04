Tras allanamiento, el armero Pedro Salzmann asegura: "No soy un delincuente"

Este procedimiento. La orden la dio el fiscal Martín Abraham.Recordemos que personal de la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección Investigaciones, realizó un allanamiento, esta semana, en una vivienda de Paraná, en relación a una denuncia realizada, caratulada como "delito por robo". En el procedimiento, se notificó a ciudadano de 76 año, quien era de un reconocido mecánico armero, de la capital entrerriana.Walter Giordano, contó aque "recibimos una denuncia a través de un hombre, donde había realizado una negociación con un mecánico-armero por un arma de fuego, la cual presentaba algunas anomalías. Estamos en plena investigación y tenemos que determinar sobre la cantidad de armas y cartuchería que secuestramos"."De esa arma que me preguntaron, sólo fui intermediario en la venta""Vinieron con una orden de allanamiento, me preguntaron por un revolver 32. Yo le dije que no tenía. Ahí me acordé del arma en que fui intermediario en su venta. Hicimos la transferencia, del dueño con el comprador en el Repar" comenzó relatando Salzmann de 73 años, a Códigos.Agregó que ese revólver en cuestión "era un viejo revolver, pero estaba nuevo. Yo le dije al hombre que lo iba a comprar que tenía que hacerse el 'legítimo usuario' para poderlo adquirirlo. Pasó lo de la pandemia"."Yo lo único que hice fue mostrarlo. De mi casa se fueron comprador y vendedor. Hicieron la transferencia ene el REPAR. Lo que pasó fue que le allanaron al hombre que lo compró al revólver, por violencia de género y resulta que ahí ven que no coinciden los números del arma con la tarjeta. Y él dice 'Se lo compré a Salzmann. En realidad, yo solo fui intermediario. La venta se hizo entre el comprador y vendedor", insistió."A las armas del Tiro Federal siempre las arreglé yo"El conocido armero entendió que cuando llegó la policía a su casa, "no pensaban que a mí me gustan las armas, que soy coleccionista; las he ido comprando a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, tengo un arma comprada el 5 de marzo, pero no se puede transferir porque la ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados) no trabaja por lo de la pandemia"."Ayer me pidieron la certificación que me cobraron y no me otorgaron nunca. Hice todos los psicofísicos, los hice y me los firmaron. No me lo dieron nunca, pero la policía y todas las reparticiones venían acá a que les arregle las armas. Las armas del Tiro Federal siempre las arreglé yo. Se las arreglé a Prefectura, Aeronáutica, al Ejército. Yo hago las piezas que faltan, eso pasa, por eso venían todos a mí", puso relevancia.Pidió "no olvidarse" que actualmente "a veces falta documentación, pero es por la pandemia, no se puede conseguir rápidamente transferencia. Lo que está presentado para registrar no avanza, porque no están trabajando", dijo."En la tarjeta de legítimo usuario que está en trámite en este momento, que se la pasaron ayer mi abogado figuran que tengo 15 armas. Pero no se llevaron todo. Les sacaron fotos, pero no se las llevaron. Lo que se llevaron fueron las armas viejas", manifestó el armero."No tengo necesidad de vender armas ni municiones a los 'chorros'"Además, reconoció que le gusta "la colección de municiones por los calibres; tengo mucha lectura"."Quiero dejar en claro que soy jubilado telefónico. Entre mi jubilación y la pensión de mi señora que falleció y que se la doy a mi hija, estoy cobrando 85 mil pesos. No tengo necesidad de venderle armas ni municiones a los 'chorros'. Tengo con qué vivir, tengo mi casa es propia, mi camioneta es modelo 2018 comprada 0 km. Me gustan las armas, me gusta repararlas, trabajarlas, no tengo título de armero porque pagué y no me lo dieron. Quiero dejar en claro a la ciudadanía que no soy un delincuente, es una pasión la que tengo por las armas de fuego. Me han pedido incluso de la Uader, de la carrera de Criminalística, municiones para mostrarle a los alumnos, me consultan siempre a mí", dijo Salzmann al defenderse de las acusaciones.Procedimiento a Salzman, hace 19 años, donde resultó sobrseídoHace 19 años atrás hubo procedimientos a la misma persona, Pedro Salzmann, hubo secuestro de elementos, los que luego le devolvieron. En ese entonces, Salzmann estuvo detenido durante más de año y resultó sobreseído tras ser encontrado inocente en la causa por tenencia de armas.Respecto de ese entonces, al ser consultado hoy por Códigos, afirmó: "Lo que hay ahora es mío. Aquella vez tenía muchas más armas que ahora, pero era porque había trabajo ajeno que ahora no tengo, porque ya no trabajo más". Elonce.com.