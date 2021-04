Niño "se soltó de la mano" de su madre, cruzó la calle y fue chocado por un auto

Foto: El niño fue derivado al Hospital San Roque para su atención

De acuerdo a lo indicado a Elonce TV, "un pequeño se le soltó de la mano de su mamá, se cruzó delante de un utilitario que estaba por estacionar, intentó cruzar la calle, siendo colisionado por un vehículo Volkswagen UP que circulaba por calle Artigas y que no lograr esquivar al niño".



El menor fue trasladado al hospital San Roque, lugar desde donde le informaron a la policía que "sufrió algunos golpes, pero afortunadamente no son lesiones de consideración". No obstante, se determinó que quedará en observación en el nosocomio. Elonce.com.