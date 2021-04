Liberan a gendarme acusado por su hija de haberla manoseado e intentado violarla

Como se informara oportunamente, el hecho ocurrió el pasado fin de semana, más concretamente en la noche del sábado en un domicilio de calle Galarza al 400, entre Erausquin y Larroque.



Un funcionario de la Gendarmería de 53 años, oriundo de Corrientes, fue acusado por su hija menor de edad de haberla manoseado e intentado violarla, amenazándola con un cuchillo, pero la adolescente logró pedir ayuda en un momento de distracción. Según expuso, el hecho habría sucedido en la noche del sábado en un domicilio de calle Galarza al 400, entre Erausquin y Larroque, en Concepción del Uruguay.



La causa se encuentra en manos de la agente fiscal, María de los Ángeles Becker, que encuadró el hecho en los delitos de “Abuso sexual simple agravado por el vínculo”.



La misma, ante el juez de Garantías, Gustavo Díaz, consideró que existen evidencias suficientes para tener como probable la participación del imputado en el hecho que se investiga, destacando que habría elementos muy importantes para sostener la veracidad de los dichos de la damnificada, por lo que se espera que sea llevada a declarar en Cámara Gesell en los próximos días.



Dado esto y antecedentes por hechos similares que fueran denunciados oportunamente y los peligros que representaba su libertad para continuar la investigación del caso, la fiscal solicitó la medida de prisión preventiva por el plazo de 90 días.



A su turno, el defensor, Luis Nahuel Núñez, se opuso a la medida, entendiendo que no hay informe médico que acredite lesiones en la víctima, y no se lo ve ingresar a la vivienda, ni que la haya ingresado a la fuerza ni con violencia, y él la fue a buscar porque ella se lo pidió.



El defensor argumentó que es confuso el relato, que no se condice con el accionar de un supuesto abusador. El abogado solicitó que no se haga lugar al pedido fiscal, pidiendo la libertad de su asistido o en su defecto otras de menor calidad, agregando que no hay riesgos procesales, ya que trabaja en la ciudad y tiene amigos. Respecto a los dos expedientes que tiene, el defensor dijo que su ahijado procesal siempre estuvo a derecho, por lo que considera que será de la misma manera.



Tras escuchar a las partes, el juez dispuso la inmediata libertad del imputado bajo medidas de coerción sustitutivas de la prisión preventiva, por el plazo de 90 días, y bajo apercibimiento de ordenarse su inmediata detención en caso de incumplirlas.

Fuente: 03442