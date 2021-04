Hombre que secuestró a la pequeña "M" sumó otra detención por abusar de una nena

La situación judicial de Carlos Alberto Savanz, el cartonero que secuestró durante tres días a mediados del mes pasado a una menor de siete años en la villa Cildañez, es cada vez más complicada: la Justicia bonaerense ordenó una nueva detención en su contra, en un caso donde se lo investiga por abusar de una menor de su familia ocurrido el año pasado.



La acusación la realizó su ex mujer y recayó en la UFI Nº 1 de la jurisdicción de Presidente Perón, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. Según pudo saber Infobae, en ese momento, Savanz convivía con la mujer y su familia en la localidad bonaerense de Guernica.



Tras la acusación y la recolección de testimonios, los funcionarios judiciales calificaron la causa como abuso sexual simple, ya que, según detallaron, la mujer lo denunció por “tocamientos” a la menor de edad. Luego, los fiscales del caso emitieron una orden para excluirlo del domicilio y el hombre se fugó. “Se lo buscó por todos lados en ese momento, pero no se pudo dar con él”, había revelado una fuente del caso a Infobae.



La misma fuente detalló que a la menor no se le había realizado la cámara Gesell, una pericia clave en una causa de abuso sexual de menores, ya que cuando se hizo la denuncia regía la cuarentena obligatoria y ese tipo de peritajes se volvían difíciles de concretar. Por eso ordenaron de inmediato que el hombre fuera excluido de la vivienda, pero Savanz desapareció. Hasta que fue encontrado en Luján luego ser buscando con un fuerte operativo policial durante tres días tras secuestrar a la menor de 7 años, en un caso que tuvo en vilo al país.



Con Savanz detenido y acusado por el delito de sustracción de menores, el fiscal Condomí Alcorta reforzó su investigación y logró sumar varios indicios más en contra del cartonero. Esas nuevas pruebas lo llevaron a pedir una nueva detención que fue co 8 de Cañuelas.



Así, la causa avanza y mañana se llevará a cabo la cámara Gesell que no había podido ser realizada cuando se lo denunció por este hecho. El resto de la acusación se mantendrá en reserva para no revictimizar a la menor.



Mientras tanto, Savanz continúa encerrado en un calabozo tras la confirmación del procesamiento firmado por la Sala VI de la Cámara Criminal y Correccional. Allí se lo acusa por secuestrar durante tres días a la menor de siete años, tras ganar la confianza de la madre de nena y engañarla, para trasladarla desde Capital Federal hasta Luján en su bicicleta.